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货币新闻 | 2017年 2月 22日 星期三 22:19 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各类型船舶运费齐升

路透2月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，因各类型船舶运费升高。

整体乾散货运价指数上升28点，或3.6%，报806点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数上涨95点，或11.1%，至951点。海岬型船舶日均获利升700美元，报7,708美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数打破连跌六日走势，上涨2点或0.22%，报908点。日均获利升16美元，报7,295美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升19点，至783点；灵便型船运价指数升8点，报410点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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