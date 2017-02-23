全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费急升

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透2月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因海岬型船舶运费急升，其它船舶运费也走高。
整体乾散货运价指数上升50点，或6.2%，为逾三个月来的最大单日百分比涨幅，报856点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数上涨183点，或19.24%，至1,134点。海岬型船舶日均获利升1,386美元，报9,094美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨19点或2.09%，报927点。日均获利升151美元，报7,446美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升14点，至797点；灵便型船运价指数升10点，报420点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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