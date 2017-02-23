版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 23日 星期四 22:15 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费急升

路透2月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因海岬型船舶运费急升，其它船舶运费也走高。

整体乾散货运价指数上升50点，或6.2%，为逾三个月来的最大单日百分比涨幅，报856点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数上涨183点，或19.24%，至1,134点。海岬型船舶日均获利升1,386美元，报9,094美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数上涨19点或2.09%，报927点。日均获利升151美元，报7,446美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数上升14点，至797点；灵便型船运价指数升10点，报420点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐