全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第六日下跌，因较大型船舶运费下降

路透4月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第六日下跌，因较大型船舶运费下降。

整体乾散货运价指数跌16点，或1.37%，报1,154点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数下滑58点，或4.06%，收报1,371点。日均获利跌459美元，报11,010美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。