全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类型船舶运费下降

路透5月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第10日下跌，因各类型船舶运费下滑。

整体乾散货运价指数下跌36点，或3.25%，报1,073点，为逾一个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数骤降111点，或6.24%，报1,668点，为3月8日以来最低。海岬型船舶日均获利跌687美元，报12,598美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数下滑47点，或3.96%，收报1,140点。日均获利跌379美元，报9,162美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。