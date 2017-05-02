全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类型船舶运费下降

更新版 1-中国企业：乐视在美国大幅裁员约70%，把战线拉回国内
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透5月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第10日下跌，因各类型船舶运费下滑。
整体乾散货运价指数下跌36点，或3.25%，报1,073点，为逾一个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数骤降111点，或6.24%，报1,668点，为3月8日以来最低。海岬型船舶日均获利跌687美元，报12,598美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数下滑47点，或3.96%，收报1,140点。日均获利跌379美元，报9,162美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数跌12点，报849点，灵便型船运价指数下滑9点，至550点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减 少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/23 5,134.9 3,628.7 8,763.6 -47.3 3,061.95 5/22 5,161.9 3,649.0 8,810.9 -4.7 3,075.68 5/19 5,168.4 3,647.2 8
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