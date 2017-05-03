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亚洲 | 2017年 5月 3日 星期三 21:07 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌11日，因各类型船舶运费下降

路透5月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第11日下跌，因各类型船舶运费下滑。

整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数骤降126点，或7.55%，报1,542点。海岬型船舶日均获利跌758美元，报11,840美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数连续第10日下滑，跌44点，或3.86%，收报1,096点。日均获利跌356美元，报8,806美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数跌14点，报835点，灵便型船运价指数下滑10点，至540点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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