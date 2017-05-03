全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌11日，因各类型船舶运费下降

金属期市：期锌触及三周高位，因中国进口数据强劲
路透伦敦5月23日 - 期锌周二触及三周峰值，此前最大金属消费国中国锌进口上升，凸显潜在的供应短缺问题，但期铜价格下跌，因有迹象显示供应充足。
路透5月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第11日下跌，因各类型船舶运费下滑。
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数骤降126点，或7.55%，报1,542点。海岬型船舶日均获利跌758美元，报11,840美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数连续第10日下滑，跌44点，或3.86%，收报1,096点。日均获利跌356美元，报8,806美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数跌14点，报835点，灵便型船运价指数下滑10点，至540点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦5月23日 - 期锌周二触及三周峰值，此前最大金属消费国中国锌进口上升，凸显潜在的供应短缺问题，但期铜价格下跌，因有迹象显示供应充足。
泛欧STOXX 600指数微升0.2%，开盘疲弱后，随着银行股走高，股指加速上升。德国DAX指数收高0.3%，欧元区蓝筹股指数收高0.5%。
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