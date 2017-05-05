全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降

路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。

整体乾散货运价指数连续下降10点，或1%，报994点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数终结了四连跌走势，升22点，或1.5%，报1,480点。海岬型船舶日均获利涨85美元，报11,499美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数连续第12日下滑，跌25点，或2.4%，收报1,023点。日均获利跌203美元，报8,225美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。