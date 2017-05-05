全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降

银行观点：台湾下半年成长需反弹才能确保全年在2%以上，央行料不动--星展
路透台北6月21日 - 星展银行周三表示，台湾今年第一季成长幅度符合预期，但第二季则比预期稍缓。虽然近期部分经济数据表现较差，不过下半年必须展现反弹趋势，才能确保全年GDP维持在2%以上，至于央行料今年将维持利率不变。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
整体乾散货运价指数连续下降10点，或1%，报994点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数终结了四连跌走势，升22点，或1.5%，报1,480点。海岬型船舶日均获利涨85美元，报11,499美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数连续第12日下滑，跌25点，或2.4%，收报1,023点。日均获利跌203美元，报8,225美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数跌11点，报811点，灵便型船运价指数下滑9点，至523点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透台北6月21日 - 星展银行周三表示，台湾今年第一季成长幅度符合预期，但第二季则比预期稍缓。虽然近期部分经济数据表现较差，不过下半年必须展现反弹趋势，才能确保全年GDP维持在2%以上，至于央行料今年将维持利率不变。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/6/22 7 2.45% 500 2017/6/22 14 2.60% 500
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。