全球航运：波罗的海乾散货运价终结13连跌上涨，因海岬型船舶需求增长

路透5月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一终结13日连跌走势上涨，受助于海岬型船舶需求增长。

整体乾散货运价指数升7点，或0.7%，报1,001点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数跌14点，或1.37%，收报1,009点。日均获利跌113美元，报8,112美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。