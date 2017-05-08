全球航运：波罗的海乾散货运价终结13连跌上涨，因海岬型船舶需求增长

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
路透5月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一终结13日连跌走势上涨，受助于海岬型船舶需求增长。
整体乾散货运价指数升7点，或0.7%，报1,001点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数升91点，或6.15%，为3月中以来的最大单日百分比涨幅，报1,571点。海岬型船舶日均获利涨583美元，报12,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数跌14点，或1.37%，收报1,009点。日均获利跌113美元，报8,112美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数跌12点，报799点，灵便型船运价指数下滑6点，至517点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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