全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，因较小型船舶需求下降

日本股市：日经指数早盘小幅收低，因日圆微升及矿业类股走低
国际石油开发帝石跌1.8%，日本石油资源开发株式会社(Japan Petroleum Exploration Co)跌1.7%。
路透5月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三小幅下跌，因较小型船舶需求下降。
整体乾散货运价指数降2点，或0.2%，报1,005点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。。
超灵便型船运价指数跌4点，报790点，灵便型船运价指数下滑2点，至510点。
波罗的海海岬型船运价指数升10点，或0.61%，报1,645点。海岬型船舶日均获利跌42美元，报12,404美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数终结了14连跌走势，升4点，或0.4%，收报1,011点。日均获利升27美元，报8,127美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨(完) (编译 刘静；审校 李军)
国际石油开发帝石跌1.8%，日本石油资源开发株式会社(Japan Petroleum Exploration Co)跌1.7%。
路透北京6月20日 - 英国跑车生产商阿斯顿马丁(Aston Martin Lagonda)执行长Andy Palmer对路透表示，该公司将全球召回1,658辆Vantage跑车。此前常规传输软件升级问题导致该车型在中国出现事故，部分跑车出现熄火失去动力的情况。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年4月 零售销售值 +0.1 +3.0 -7.5 2017年4月 零售销售量 -0.1 +2.6 -6.2 2017年5月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +2.0 +2.6 2017年5月 甲类消费物价指数(CPI +2.3 +2.2 +2.7 A) 2017