全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，因较小型船舶需求下降

路透5月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三小幅下跌，因较小型船舶需求下降。

整体乾散货运价指数降2点，或0.2%，报1,005点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。。

超灵便型船运价指数跌4点，报790点，灵便型船运价指数下滑2点，至510点。

波罗的海海岬型船运价指数升10点，或0.61%，报1,645点。海岬型船舶日均获利跌42美元，报12,404美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。