全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强

标题新闻：日本气象厅称初步测定九州岛和四国岛的海峡发生5级地震，无即时损毁报告和海啸预警
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路透5月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四小涨，因海岬型船运费走强。
整体乾散货运价指数升7点，或0.7%，报1,012点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数跌5点，或0.49%，收报1,006点。日均获利下滑37美元，报8,090美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数跌3点，报787点，灵便型船运价指数持平，报510点。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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路透6月20日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 26 192.0 1 * 7月 195.5 136 192.7 11 * 8月 196.7 242 194.8 59 * 9月 193.6 381 191.9 51 * 10月 191.4 686 189.5 97 * 11月 190.3 7262 188.7 856 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0