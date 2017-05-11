全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强

亚洲橡胶：6月20日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月20日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 26 192.0 1 * 7月 195.5 136 192.7 11 * 8月 196.7 242 194.8 59 * 9月 193.6 381 191.9 51 * 10月 191.4 686 189.5 97 * 11月 190.3 7262 188.7 856 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0