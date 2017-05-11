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亚洲 | 2017年 5月 11日 星期四 22:58 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强

路透5月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四小涨，因海岬型船运费走强。

整体乾散货运价指数升7点，或0.7%，报1,012点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数跌5点，或0.49%，收报1,006点。日均获利下滑37美元，报8,090美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数跌3点，报787点，灵便型船运价指数持平，报510点。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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