全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强

路透5月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五小幅上涨，因海岬型船运费走强。

整体乾散货运价指数升2点，或0.2%，报1,014点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数跌14点，或1.39%，收报992点，为逾两个月最低水平。日均获利下滑110美元，报7,980美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。