全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
路透5月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五小幅上涨，因海岬型船运费走强。
整体乾散货运价指数升2点，或0.2%，报1,014点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数跌14点，或1.39%，收报992点，为逾两个月最低水平。日均获利下滑110美元，报7,980美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数跌3点，报784点，灵便型船运价指数跌1点，报509点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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