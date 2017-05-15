全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌2%，因铁矿石需求下降

路透5月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌2%，因铁矿石需求下降打击海岬型船运费。

整体乾散货运价指数降20点，或2%，报994点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌64点，或3.7%，报1,661点。海岬型船舶日均获利降559美元，报12,385美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

上周五铁矿石期货跌至近四个月低位，受全球最大消费国中国需求疲弱的担忧打压。

波罗的海巴拿马型船运价指数跌14点，或1.4%，收报978点，为逾两个月最低水平。日均获利下滑110美元，报7,870美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。