全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第四日，因巴拿马型船舶运费下降

路透5月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连跌第四日，因巴拿马型船舶运费下降。

整体乾散货运价指数降3点，或0.3%，报957点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数下跌31点，或3.4%，收报894点。日均获利下滑253美元，报7,192美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数升48点，或3%，报1,638点。海岬型船舶日均获利升281美元，报12,018美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

海岬型船运费在连跌三日后回升，受到对最大消费国中国钢铁需求将保持稳健的希望支撑。