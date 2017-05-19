全球航运：波罗的海乾散货运价指数微跌，因小型船舶运费下降

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
路透5月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因小型船舶运费下降。
整体乾散货运价指数降1点，报956点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.8%，报1,668点。海岬型船舶日均获利升221美元，报12,239美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
海岬型船运费受到对最大消费国中国钢铁需求将保持稳健的希望支撑。
波罗的海巴拿马型船运价指数降24点，或2.7%，收报870点。日均获利下滑192美元，报7,000美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数下跌5点，报759点，灵便型船运价指数跌2点，报502点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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