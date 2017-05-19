全球航运：波罗的海乾散货运价指数微跌，因小型船舶运费下降

路透5月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因小型船舶运费下降。

整体乾散货运价指数降1点，报956点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.8%，报1,668点。海岬型船舶日均获利升221美元，报12,239美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

海岬型船运费受到对最大消费国中国钢铁需求将保持稳健的希望支撑。

波罗的海巴拿马型船运价指数降24点，或2.7%，收报870点。日均获利下滑192美元，报7,000美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。