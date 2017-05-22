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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 21:30 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第六日，因巴拿马型船舶运费下降

路透5月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一小幅下跌，因巴拿马型船舶运费下降抵消了海岬型船舶运费上升。

整体乾散货运价指数连降第六日，降2点，或0.21%，报954点，为3月初以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数升36点，或2.16%，报1,704点。海岬型船舶日均获利升219美元，报12,458美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数连跌八日，降16点，或1.84%，收报854点。日均获利下滑128美元，报6,872美元，为1月初以来最低。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数下跌6点，报753点，灵便型船运价指数跌6点，报496点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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