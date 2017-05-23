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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 22:29 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大部分类型船舶运费下降

路透5月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连跌第七日，因大部分船型运费均下降。

整体乾散货运价指数降5点，或0.52%，报949点，为3月初以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数升2点，或0.12%，报1,706点。海岬型船舶日均获利升50美元，报12,508美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数降4点，或0.47%，收报850点。日均获利下滑35美元，报6,837美元，为1月初以来最低。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数下跌7点，报746点，灵便型船运价指数跌10点，报486点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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