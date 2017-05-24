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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 21:32 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数创三个月新低，因各类型船舶运费齐降

路透5月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三跌至近三个月最低，因各类型船舶运费全面下降。

整体乾散货运价指数降15点，或1.58%，报934点，为3月初以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌52点，或3.05%，报1,654点。海岬型船舶日均获利下滑331美元，报12,177美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数降1点，或0.12%，收报849点。日均获利下滑14美元，报6,823美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数下跌9点，报737点，灵便型船运价指数跌8点，报478点。(完) (编译 母红；审校 刘静)
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