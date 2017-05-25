版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 21:54 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触3月初以来最低，因需求不振

路透5月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四跌至3月初以来最低，因各类型船舶需求均放缓。

整体乾散货运价指数降16点，或1.71%，报918点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数降1点，或0.12%，收报848点。日均获利下滑4美元，报6,819美元，为1月初以来最低。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数下跌9点，报728点，灵便型船运价指数跌5点，报473点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐