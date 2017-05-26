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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 21:12 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第10日，至3月初以来最低

路透5月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连跌第10日，因各类型船舶运费齐降。

整体乾散货运价指数降6点，或0.65%，报912点，为3月初以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数跌4点，或0.25%，报1,591点。海岬型船舶日均获利下滑41美元，报11,709美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数降3点，或0.35%，收报845点。日均获利下滑24美元，报6,795美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数下跌7点，报721点，灵便型船运价指数跌4点，报469点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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