全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较大型船运价指数攀升

路透8月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因较大型船运价指数上扬。

乾散货运价指数升12点，或1.57%，报777点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升16点，或1.39%，至1,166点。日均获利涨1.3%，报9,394美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升8点或1.3%，报624点。日均获利升1.4%，至4,963美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)