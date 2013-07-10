全球金融：波罗的海贸易海运交易所航运衍生品平台受到多方买家青睐

* 干货航运市场处于历来最严重的一场跌势中

* 伦敦金属交易所(LME)2010年曾提议收购波罗的海贸易

路透伦敦7月9日 - 知情人士称，伦敦具有数百年历史的波罗的海贸易海运交易所收到多家交易所和金融业者的意向，有意收购其干散货航运衍生品交易平台Baltex，其中包括伦敦金属交易所(LME)和芝加哥商业交易所(CME)集团。

业内消息人士透露，该交易所的Baltex多方交易平台自2011年6月启用以来交易量持续低迷且造成亏损。但从战略角度看，该平台为进入航运市场提供了一个颇有吸引力的渠道。

Baltex是首个远期运费协议(FFA)的中央电子交易市场，投资者可以针对未来某个时点的运费建立仓位。

“波罗的海贸易海运交易所已经收到了收购意向，并且进行了试探性谈判。现在还处于初期阶段，”一位消息人士称。

LME和CME周二均拒绝置评。

消息人士还称，LCH.Clearnet也对Baltex平台表示了兴趣。LCH.Clearnet是世界上最大的结算服务机构之一，其FFA合约结算的比重也最大。LCH.Clearnet周二拒绝置评。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)