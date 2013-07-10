全球金融：波罗的海贸易海运交易所航运衍生品平台受到多方买家青睐

中国债市动态：国债招标弱于预期打压二级情绪，国债期货收窄涨幅
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
* 干货航运市场处于历来最严重的一场跌势中
* 伦敦金属交易所(LME)2010年曾提议收购波罗的海贸易
路透伦敦7月9日 - 知情人士称，伦敦具有数百年历史的波罗的海贸易海运交易所收到多家交易所和金融业者的意向，有意收购其干散货航运衍生品交易平台Baltex，其中包括伦敦金属交易所(LME)和芝加哥商业交易所(CME)集团。
业内消息人士透露，该交易所的Baltex多方交易平台自2011年6月启用以来交易量持续低迷且造成亏损。但从战略角度看，该平台为进入航运市场提供了一个颇有吸引力的渠道。
Baltex是首个远期运费协议(FFA)的中央电子交易市场，投资者可以针对未来某个时点的运费建立仓位。
“波罗的海贸易海运交易所已经收到了收购意向，并且进行了试探性谈判。现在还处于初期阶段，”一位消息人士称。
LME和CME周二均拒绝置评。
消息人士还称，LCH.Clearnet也对Baltex平台表示了兴趣。LCH.Clearnet是世界上最大的结算服务机构之一，其FFA合约结算的比重也最大。LCH.Clearnet周二拒绝置评。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12