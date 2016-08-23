波罗的海贸易海运交易所董事会支持新加坡交易所收购提案

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透新加坡8月22日 - 波罗的海贸易海运交易所(简称：波交所)董事会一致支持新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)的收购提案。若交易达成，新交所将获得一个数以十亿美元计的货运衍生品市场交易平台。
8月4日，新交所提出以每股160.41英镑的现金价格，从波交所股东手中收购他们的已发行普通股，相当于总交易金额为7,760万英镑；并且寻求他们对该交易的支持。
两家交易所周一发表联合声明称，双方已就新加坡收购提案的条款达成一致。(完)
(编译 许娜；审校 张明钧)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。