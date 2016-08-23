波罗的海贸易海运交易所董事会支持新加坡交易所收购提案

路透新加坡8月22日 - 波罗的海贸易海运交易所(简称：波交所)董事会一致支持新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)的收购提案。若交易达成，新交所将获得一个数以十亿美元计的货运衍生品市场交易平台。

8月4日，新交所提出以每股160.41英镑的现金价格，从波交所股东手中收购他们的已发行普通股，相当于总交易金额为7,760万英镑；并且寻求他们对该交易的支持。