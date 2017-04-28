企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林

路透伦敦4月28日 - 美银美林策略师周五上调了对欧洲主要股指的目标价，因该地区企业的获利前景比之前预计的更为乐观。

美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。

“对股票而言硬数据是企业获利--目前企业获利正在增长。第一季度财报表现非常强劲，企业普遍在上修获利预估，”美银美林的分析师在一份客户报告中说。

美银美林预计2017年欧洲企业获利将增长15%，高于之前预计的11%。该公司现预计STOXX 600指数将较当前水准上涨逾8%至420点。

美银美林还在另一份报告中指出，过去一周流入欧洲股票基金的资金达210亿美元，创2015年12月以来最高水准。(完)