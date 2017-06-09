货币市场利率上升可能令美联储缩表受限--美银美林

路透纽约6月8日 - 美银美林的一位分析师认为，美国联邦储备委员会(美联储/FED)于今年稍晚开始缩减资产负债规模的计划，将令货币市场利率面临上行压力，反过来限制该计划的实施。

美联储已经暗示打算在今年稍晚缩减4.5万亿(兆)美元的资产负债表规模。随着经济形势改善，该央行将继续缓步升息。

“我们预期美联储资产负债规模的下降将集中在外国央行持仓和美联储回购活动减少方面，有鉴于此，在融资市场明显收紧之前，美联储可能仅能缩减1万亿美元，”美银美林的美国短期利率策略主管Mark Cabana周四在研究报告中写道。

美联储在缩表时，将减少银行系统中的过多储备资金，从而可能会对货币市场借贷成本构成上行压力。

美联储尚未透露计划中缩减美国公债和抵押支持债券再投资规模、以及资产负债表缩减幅度的细节。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周二开始举行为期两天的政策会议。(完)