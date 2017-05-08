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国际财经 | 2017年 5月 8日 星期一 17:14 BJT

美银美林上调法国今明两年经济增长预估

路透巴黎5月8日 - 美国投资银行美银美林已上调对法国国内生产总值(GDP)增幅的预估，称马克龙当选总统带来积极迹象。

美银美林将法国2017年GDP增幅预估上调20个基点至1.3%，将2018年GDP增长预估上调10个基点至1.4%。

该银行称，预计马克龙所在政党前进运动(En Marche)将赢得国民议会的足够多的席次，从而得以推进经济改革。(完)

(编译 汪红英；审校 王洋)
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