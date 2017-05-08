美银美林上调法国今明两年经济增长预估

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透巴黎5月8日 - 美国投资银行美银美林已上调对法国国内生产总值(GDP)增幅的预估，称马克龙当选总统带来积极迹象。
美银美林将法国2017年GDP增幅预估上调20个基点至1.3%，将2018年GDP增长预估上调10个基点至1.4%。
该银行称，预计马克龙所在政党前进运动(En Marche)将赢得国民议会的足够多的席次，从而得以推进经济改革。(完)
(编译 汪红英；审校 王洋)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。