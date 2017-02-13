全球投资者继续押注景气复苏 投资股市和新兴市场--美银美林

图为欧元、港元、美元、日元、英镑和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦2月10日 - 美银美林周五公布的数据显示，全球投资者在周三止当周将资金投向股市、新兴市场以及企业债市场，继续推动特朗普上台以来这波因预期景气复苏而进行的交易(reflation trade)。

特朗普去年11月当选美国总统以来，投资者押注他承诺的财政刺激政策将推动经济成长和通胀，引发了美股一轮涨势。

尽管新政府财政支出计划的细节仍然不多，但周四他表示会在未来数周宣布“重大”税改计划，将美股三大股指.DJI .SPX.IXIC 推至纪录新高。

“股市的通胀押注增大，”美银美林分析师在报告中说。“资金流--至少本周的资金流动情况，显然表明景气复苏上涨行情的‘领头羊’并没有显露疲态。”

该行补充称，美银美林仍看多风险资产。

股票基金吸引63亿美元资金流入，为连续第六周录得资金流入。虽然美国股票基金出现资金流出，但价值型美国股票基金吸引到19亿美元资金，日本股票基金获得34亿美元资金流入。

美银美林称，这是自去年美国大选以来，日本股票基金录得的最大单周资金流入规模。随着消费者支出的回暖，日本出口商料将从美国增长中受益。

投资者还涌入新兴市场，流入新兴市场债券基金的资金规模约为25亿美元，流入新兴股市基金的资金为10亿美元。

随着指标新兴市场股票指数.MSCIEF升至五个月高点，新兴市场股票和债券基金今年以来已吸引110亿美元资金流入。

新兴股市实际上逆转了特朗普胜选后立马出现的大跌行情。投资者之前曾担心，特朗普的保护主义以及取消贸易协定的言论可能会打击依赖出口的新兴经济体。

债券收益率下跌引发了对投资级债券的买盘，这类债券基金吸引76亿美元资金流入，为2016年8月以来最大流入规模。

数据还显示，高收益率债券基金吸引到19亿美元资金流入，通胀保值债券基金吸引到10亿美元，均为特朗普胜选以来最大单周流入规模。(完)