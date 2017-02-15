全球投资者增持欧股 但顾虑法国大选--美银美林调查

2月8日，德国法兰克福交易所内交易员们的工作场景。 REUTERS/Staff/Remote

路透伦敦2月15日 - 周二的一项月度调查显示，全球投资者增持欧元区与新兴市场股票，对将进行总统大选的法国持仓下滑。

美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。

法国极右翼民族阵线主席勒庞主张反欧盟、反欧元，希望复制特朗普以黑马之姿胜选的模式，不过民调显示她将在5月第二轮投票中落败。法国股市.FCHI表现已落后于欧股，今年迄今上涨0.5%，而泛欧STOXX 600指数.STOXX.已上扬2.3%。

欧洲的经济与通胀整体呈现复苏迹象，两者皆为股市所乐见，此外，对美国特朗普政府透过减税与监管松绑带来更多刺激的预期，也给予股市支持。

根据调查，全球投资者对欧元区股票的配置上升至八个月高点，目前高配欧股的比例为23%，高于1月的17%。四分之一的投资者认为欧股被低估，有78%认为美股估值已过高。

但投资者对法国股票的人气却处于两年来最低水平。

美银美林欧洲股票量化策略师Manish Kabra称，“尽管全球基金经理对欧洲股票的看法略微好转，但人们对欧洲政治风险越加担忧，法国股票的人气尤其低。”

荷兰和德国将分别于3月和9月举行选举。逾三分之一的投资者认为欧洲大选导致欧元区瓦解是最大的尾部风险，32%的投资者认为贸易战是最大风险，13%则担心债市崩盘。

另一方面，全球人气依旧高涨，多数投资者仍押注未来股市将上扬。特朗普承诺将推出“重大”税改，已带动标普500指数.SPX市值超过20万亿美元大关。

净28%的投资者认为美元被高估，这一比例是2006年9月以来最高。同时净15%的基金经理认为欧元被低估，为2003年以来最高比例。

尽管美元呈强势，但投资者纷纷介入新兴市场，目前配比为净5%高配，而1月时为净6%低配。这创下11个月来最大按月涨幅。

MSCI明晟新兴市场股指今年以来累计涨8.7%至19个月高位，因受益于大宗商品价格大涨及美国经济复苏。

基金经理对英国股票的配比持稳于净24%低配，美银美林补充称，一年来英国是全球范围内股票被低配最严重的地区。(完)