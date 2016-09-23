美银美林上调香港今年GDP增长预测至1.3%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月23日 - 投行美银美林最新报告称，将2016年香港本地生产总值（GDP）增长预测上调至1.3%，原为1%，因近月消费和服务出口改善。
报告指出，今年上半年私人消费增长放缓是拖慢经济增长步伐的主要原因，相信未来这个因素影响将会减退，因为近月楼价反弹以及访港旅客回升，均对消费信心和开支带来支持。
该行认为，尽管短期前景改善，外围环境依然存在变数，尤其是金融市场可能再度波动，将打击本土经济表现。
受货物出口回升带动，香港第二季GDP按年增速加快至1.7%，上半年GDP增长1.2%，但政府维持全年GDP增长1-2%的预测。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。