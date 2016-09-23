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中国财经 | 2016年 9月 23日 星期五 13:50 BJT

美银美林上调香港今年GDP增长预测至1.3%

路透香港9月23日 - 投行美银美林最新报告称，将2016年香港本地生产总值（GDP）增长预测上调至1.3%，原为1%，因近月消费和服务出口改善。

报告指出，今年上半年私人消费增长放缓是拖慢经济增长步伐的主要原因，相信未来这个因素影响将会减退，因为近月楼价反弹以及访港旅客回升，均对消费信心和开支带来支持。

该行认为，尽管短期前景改善，外围环境依然存在变数，尤其是金融市场可能再度波动，将打击本土经济表现。

受货物出口回升带动，香港第二季GDP按年增速加快至1.7%，上半年GDP增长1.2%，但政府维持全年GDP增长1-2%的预测。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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