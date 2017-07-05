下半年港元预计贬速减慢 明年第二季将触及弱方保证--美银美林

路透香港7月5日 - 投行美银美林周三的报告指出，预计今年下半年港元的贬值速度较上半年有所减慢，至明年第二季美元/港元将触及7.85的弱方兑换保证。

该行自去年底开始看淡港元，然今年以来港元贬值速度快于该行预测，二季末已达7.8072，因此该行修订此前原估，料今年底前将见7.83，原为7.8，惟认为下半年港元贬速相对上半年有所减慢，因美联储（FED）的鹰派立场将继续令市场感到意外。

该行并预计，美元/港元于明年第二季将到达7.85的弱方兑换保证，届时香港金融管理局会按照汇系汇率制度买入港元、沽出美元，港元货币基础最终会减少。惟料明年下半年港元将处于接近7.85的水平。

报告同时修订3个月港元拆息（HIBOR）预测，今年底目标由1.3%降至0.9%，且不再预期金管局年内额外发行600亿港元外汇基金票据。

上月中香港跟随美国升息，将基本利率上调25个基点至1.5%；本地主要银行却按兵不动，其中汇丰银行首先宣布维持最优惠利率(P)5%不变，因银行体系资金依然充裕，银行没有迫切性调高贷存利率。

香港自1983年实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，金管局会在7.75港元兑1美元的强方保证，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完）