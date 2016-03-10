负利率料冲击欧洲银行业及日本货币基金--美银美林

路透纽约3月9日 - 美银美林分析师周三指出，采行负利率政策对欧洲核心国家银行业者及日本货币基金的冲击最大，它们因利润率缩减及资金赎回加剧而受到挤压。

美银美林分析师称，若美国联邦储备委员会(美联储/FED)也实施负利率，将其做为抵抗衰退或避开通缩的政策工具，那么美国的银行业者及货币基金也将面临困难。

相较美国及日本同业，德国、法国、意大利及西班牙银行业者所持贷款在整体资产占比高于证券的程度更甚。

“这使得负利率环境对欧洲核心国家银行业者的影响，可能大过二线国家或美日同业。”美银美林在周三发表的一份研究报告称。

在欧元区四大核心国家中，德国银行业的贷款比重最高，为58%。日本和美国同业分别是47%和55%。(完)