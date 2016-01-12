美银美林下调今明两年原油价格预测

路透1月11日 - 美银美林周一下调今明两年原油价格预测，因全球供应过剩看来势将持续，且人民币可能快速贬值。

该行将其2016年布兰特原油价格预测从每桶50美元下调至46美元，将美国西德克萨斯中质油价格预测从每桶48美元下调至45美元。

美银美林称，在库存水平已经极高的情况下，伊朗原油即将涌向市场，加上人民币贬值，可能打压油价跌至25美元左右。

人民币贬值将使原油等一些大宗商品进口价格更高，这令人担心中国的需求。

沙特(沙乌地)和伊朗断交，让外界对石油输出国组织(OPEC)近期可能同意减产以提振油价的憧憬破灭。

该行称，预计随着伊朗供应开始进入市场，油价下滑，全球原油需求将稳步增加。

美银美林指出，由于制裁取消，在2015年第四季至2016年第二季期间，伊朗原油日产量将增加55万桶。

但美银美林还表示，油价触底的条件也同时出现：现货原油价格已经接近现金成本，美国驾车旺季即将到来，而且页岩油产量在下降。

“这些因素结合在一起，最终将促使全球原油价格在2016年上半年触底回升，并在夏季出现复苏，”美银美林补充称。

美银美林预计，2017年布兰特原油期货价格为61美元，西德克萨斯中质油(WTI)价格为59美元。(完)