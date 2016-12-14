高配银行股的基金经理比例创纪录高位--美银美林调查

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月13日 - 周二的一项调查显示，在特朗普意外当选美国总统之后，高配银行股的基金经理比例创下纪录最高。
美银美林的12月基金经理调查还显示，全球经济增长预估升至19个月以来的最高水准，企业获利预期则升至六年半以来最高水平。
对211位客户进行的这次月度调查在12月2-8日期间进行，差不多正好是在美国总统大选结束一个月之后。
美银美林称，基金经理继续削减现金持仓。在过去两个月期间，投资者的现金持仓减少了整整一个百分点，这通常是“贪婪高峰”的一个信号，即股票等高风险资产的涨势即将终止。但美银美林称，这次不是这样，至少还不是如此。
“由于对增长、通胀和企业获利的预期处于数年高点，华尔街正发出看涨的强烈信号，”美银美林的首席投资策略师Michael Hartnett写道。
自从特朗普胜选以来，美国股市已创下纪录新高，银行股涨幅居前，因市场预计特朗普将放松金融监管。美银美林称，净31%的受访者高配银行股，高于上月的25%，也创下纪录高位。
美国股票的配比升至两年高点，日股的配比升至10个月高点。美银美林称，日股持仓较上月的升幅创纪录高位。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
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