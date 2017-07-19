投资者7月对银行股配比最多 超过科技股--美银美林调查

路透伦敦7月18日 - 据路透看到的美银美林对基金经理的调查，7月银行股取代科技类股，成为全球配比最高的类股，“做多纳斯达克成分股”已连续第三个月被认为是最热络的交易。

这一调查显示，投资者在轮炒中出脱科技类股，68%的受访者称科技股太贵了。该调查是在7月7日至13日进行的，调查了207家资产管理企业，它们管理的资产共计5,860亿美元。

自2009年股市低点以来，80%的时间内投资组合中科技股配比最多，但投资者对该类股的估值已越发不安。

以科技股为主的纳斯达克综合指数.IXIC再次被评为“交投最热络”，38%的受访者选的是这一板块，与上月一致。

现金配比从上个月的5%降至4.9%，仍高于4.5%的10年均值。

调查显示，上调现金配比的投资者中，约有25%是因为看空股市。预期全球经济增长将提速的投资者比例降至38%，远不及1月的62%。

投资者还担心全球债市崩盘，28%的投资者认为这是最大的尾部风险，27%的投资者认为是美国联邦储备委员会(美联储/FED)或欧洲央行(ECB)的政策错误。

美银美林称，欧洲央行是最可能触发全球“避险”交易的一家央行，以美银美林的全球基金经理调查记录来看，对欧元区的曝险仓位相对较高。(完)