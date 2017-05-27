美股虽再创新高 但美股基金再次遭遇净流出--美银美林

路透伦敦5月26日 - 据美银美林周五公布的资金流动数据显示，最近一周投资者避开美股和高收益债券，青睐欧股和投资级公司债。

美国股票基金继前周净流出近90亿美元后，最近一周流出33亿美元，因华盛顿的政治动荡和表现平淡的美国经济数据令投资者颇感不安。

随着外界越发预期美股将出现修正，近10周来美国股票基金已有八周录得净流出。上周美股的跌势并未持续，标普500指数.SPX和纳斯达克(Nasdaq)指数.IXIC纷纷于本周展开反弹创下纪录新高。

欧洲股票基金吸引到4亿美元净流入，虽规模不大但为连续第九周净流入。美银美林称，就全球来看，股票基金在截至周三的一周内录得16亿美元净流入。

投资级债券基金吸引67亿美元，为连续第22周吸引资金流入，过去五年的总流入规模达到5,410亿美元。

但美银美林称，投资者避开高收益率债券，从这些基金中撤出1亿美元。该银行还采用基金研究公司EPFR Global的数据。

整体来看，截至周三的一周，债券基金吸引了78亿美元资金流入，在过去22周中第21周录得资金流入。

美银美林还说，新兴市场基金表现不俗，新兴市场债券基金吸引11亿美元资金流入，股票基金吸引10亿美元，分别为连续第17和第10周录得资金流入。(完)