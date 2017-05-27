美股虽再创新高 但美股基金再次遭遇净流出--美银美林

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透伦敦5月26日 - 据美银美林周五公布的资金流动数据显示，最近一周投资者避开美股和高收益债券，青睐欧股和投资级公司债。
美国股票基金继前周净流出近90亿美元后，最近一周流出33亿美元，因华盛顿的政治动荡和表现平淡的美国经济数据令投资者颇感不安。
随着外界越发预期美股将出现修正，近10周来美国股票基金已有八周录得净流出。上周美股的跌势并未持续，标普500指数.SPX和纳斯达克(Nasdaq)指数.IXIC纷纷于本周展开反弹创下纪录新高。
欧洲股票基金吸引到4亿美元净流入，虽规模不大但为连续第九周净流入。美银美林称，就全球来看，股票基金在截至周三的一周内录得16亿美元净流入。
投资级债券基金吸引67亿美元，为连续第22周吸引资金流入，过去五年的总流入规模达到5,410亿美元。
但美银美林称，投资者避开高收益率债券，从这些基金中撤出1亿美元。该银行还采用基金研究公司EPFR Global的数据。
整体来看，截至周三的一周，债券基金吸引了78亿美元资金流入，在过去22周中第21周录得资金流入。
美银美林还说，新兴市场基金表现不俗，新兴市场债券基金吸引11亿美元资金流入，股票基金吸引10亿美元，分别为连续第17和第10周录得资金流入。(完)
(编译 孙茉莉/汪红英；审校 蔡美珍/于春红)
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