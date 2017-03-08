美银美林预计美国垃圾债市场将迎来“欣欣向荣新阶段”

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约3月7日 - 美银美林分析师周二表示，他们预计美国垃圾债市场将迎来“欣欣向荣的新阶段”，未来数月源源不断的需求可能会降低这类债券的风险溢价。
但他们也提醒投资者，对高收益债券的乐观情绪今年下半年可能降温。
“我们的确认为，我们正在进入一个欣欣向荣的新阶段，”美银美林在周二发布的研究报告中称。
他们指出，2014年时垃圾债的风险溢价、或者说与美债的收益率之差缩小，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始缩减量化宽松政策中的购债计划规模。
根据美银美林分析师，周五垃圾债券的平均收益率差距缩减至360个基点，但仍高于其纪录最窄约235个基点。
他们表示，评级为CCC或更低的高风险债券可能持续走升。
美银美林的美国高收益债券指数年内迄今已上涨2.817%。
“尽管我们认为乐观情绪可能已经过头了，但我们真的认为未来几个月对收益和风险的追捧仍将持续，”分析师在研究报告中写道。(完)
(编译 孙国玉/戴素萍 审校 李婷仪/龚芳)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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