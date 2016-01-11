投资者抛出美国股票 寻求以债券避险--美银美林

路透伦敦1月8日 - 美银美林(BAML)周五表示，截至1月6日当周投资者抛出股票，纷纷买进债券避险。当周全球股市蒸发2.3万亿美元，标准普尔500指数创最糟糕新年首周走势。

约88亿美元资金撤出股市，为17周以来最大流出规模，赎回主要集中在美国股票基金，此前标准普尔500指数.SPX在新年头四个交易日跌4.9%。

高质量公债、市政债券和投资级债券基金是大赢家，流入约33亿美元，据美银美林数据，这是11周最高，其中也包括波士顿研究公司EPFR Global提供的数字。

截至1月6日当周投资者从新兴市场股票基金撤出约5亿美元，为连续第十周流出。

但美银美林称，恐慌性抛盘没有席卷全部股票基金，欧洲和日本基金吸引到总额22亿美元的流入。

“赎回压力持续，而且在扩大，但一周流动没有显示投资者大面积撤资，”美银美林称。

投资者向投资级债券基金投资19亿美元，为五周最大流入金额；公债基金流入9亿美元，市政债券基金流入11亿美元，为一年来最高。

新兴市场债券基金也温和流入4亿美元，为连续第二周流入，此前的22周里有21周流出。(完)