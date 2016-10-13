今年底人民币兑美元即期将贬至7 明年底贬至7.25--美林美银

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月13日 - 大型投行美林美银周四发布报告称，维持今年底人民币兑美元即期汇率将贬至7.00、离岸人民币贬至7.10的判断，并预计到2017年底人民币将贬至7.25、离岸人民币贬至7.30。
该报告称，随着G20峰会结束和人民币入篮SDR正式生效，中国监管层维稳6.70关口的决心已经消退，料将容忍人民币更大幅度的贬值。同时，尽管监管层对银行有“窗口指导”，但中国境内想要流出的资金可能已经找到了其它的途径来绕开限制。这两个因素共同作用下，人民币将进一步贬值。
中国外汇储备的下降也证明了这一点。美林美银测算，剔除美元升值带来的外储估值变动，9月中国央行的外汇储备出乎意料的下降了240亿美元（官方数据为减少187.85亿美元），这意味着将境内人民币流出压力转移到离岸市场的努力，并没有明显缓解境内的资本流出。
报告并指出，如果到2017年中国的通胀率上升到3%，那人民币贬值的速度将放缓，不过这一风险很难出现，美林美银判断2017年中国的通胀率将低于1.8%。另外，美国大选将成为影响人民币兑美元汇率的另一个风险点。而美林美银认为，应对这两个风险的最佳策略是继续看空离岸人民币兑美元、欧元、日圆、马来西亚林吉特和澳元组成的货币篮子。
报告称，人民币的跨境流动可能已经成为购买美元的一个渠道，且该渠道日益重要。美林美银分析，一些投资者在离岸市场将人民币换成美元，而离岸清算行将这些人民币在境内卖出。同时，一些投资者将这些人民币投资于境内市场。这也将影响外汇市场，增加人民币贬值压力。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。