潘基文呼吁欧盟在移民问题上继续保持团结--报导

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透罗马10月15日 - 联合国秘书长潘基文周四呼吁欧盟继续齐心协力处理二战以来最严重的移民危机，并对欧盟做出的努力提出赞扬，他将移民称为全球现象。
“我希望欧盟以及意大利继续展现全球团结，”潘基文在接受意大利报纸《晚邮报》（Corriere della Sera）采访时说道。
“这个话题对欧洲尤其重要，我对欧盟在各国重新分配难民份额问题上达成初步共识表示欢迎……移民现在是全球现象。”
潘基文还敦促以色列与巴基斯坦立即回到谈判上来，称他近几天与双方的领导人都进行了沟通。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。