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时事要闻 | 2013年 5月 20日 星期一 07:22 BJT

潘基文称朝鲜发射导弹为挑衅行为

路透莫斯科5月19日 - 联合国秘书长潘基文周日对朝鲜发射短程导弹一事表示关切，他呼吁朝鲜克制不要再次发射，并回到谈判桌上来。

潘基文在接受俄罗斯俄新社采访时称，朝鲜在其东海岸发射三枚短程导弹的举动是“挑衅性行为”。(完)

(编译 侯向明; 审校 徐文焰)

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