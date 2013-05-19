潘基文称朝鲜发射导弹为挑衅行为

法国总统候选人马克龙和勒庞民调领先 但投资者聚焦极左派梅朗雄崛起

路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。