泰国警方与抗议者周二发生枪战 四人丧生

泰国当局周二采取迄今以来最强硬的行动驱散抗议者，警方与抗议者在曼谷发生枪战，造成四人死亡、数十人受伤。泰国军方尚未就周二暴力冲突公开发表评论，此前军方曾表示若警方无法控制曼谷安全局势时，他们会出手干预。同日，泰国反腐机构宣布因稻米收购计划指控总理英拉，该计划引发泰国中产阶级对英拉政府的强烈不满。图为曼谷街头冲突现场。路透