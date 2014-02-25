曼谷抗议地点附近传出爆炸和枪击声

路透曼谷2月25日（记者 Pairat Temphairojana） -泰国首都曼谷一处反政府抗议地点附近周二凌晨传出爆炸和枪击声；此前抗议领导人警告称，政府支持者打算将武装分子带入曼谷。

周日，购物区一起爆炸导致一名女性和两名儿童丧生。

泰国国家安全负责人Paradorn Pattanathabutr对路透称，周二凌晨，曼谷Lumpini Park边一处抗议地点也发生了爆炸和枪击。

医疗消息人士表示，有两名男子受伤。

“凌晨1点起，发生了一次爆炸并出现枪声。有关部门今天上午将调查该地区，应能很快获得更多消息。”Paradorn说道。

他表示，反对党--民主党办公室附近也发生了一起爆炸，无人受伤。

抗议领导人素贴指责支持他信和英拉政府的“红衫军”领导人Jatuporn Promphan打算将武装分子带入曼谷。他还指责警方无所作为。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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