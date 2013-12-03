泰国警方撤退 示威者进入政府大楼后和平离开

路透曼谷12月3日(记者 Panarat Thepgumpanat) -泰国政府周二要求警方不要采取行动，允许示威者进入政府办公大楼，消除了冲突的一个导火索并有效结束了曼谷持续多日的暴力活动。目前已有五人在曼谷的暴力冲突中遇难。

要求总理英拉辞职的示威者进入泰国政府办公大楼，但随后和平离开。

尽管示威者还在曼谷街头，但反对者与英拉和他信支持者之间的这波对抗似乎在逐渐减弱。

周四是泰国国王普密蓬·阿杜德的生日，示威者不太可能在这一天继续示威活动，因为传统上这一天是祈祷和庆祝之日。

泰国副总理PongthepThepkanchana对路透表示：“政府依然在履行职责。今天上午，我们跟往常一样举行了内阁会议。”

“我们还没有放弃，但今天我们让警方退后，因为我们看到示威者只是将占领政府办公大楼作为一个象征性的举动，所以我们希望妥协。”

他表示，英拉想要跟示威者、学者以及其他人展开对话，以找到危机解决方案。但她拒绝辞职。

示威者对警方撤退及移走路障进行庆祝，将此视为是一种胜利，虽然英拉政府依然在任。

但反对派领导人苏德(SuthepThaugsuban)周二表示，尽管政府早些时候决定不与示威者发生对抗，但他会为罢免英拉而继续战斗。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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