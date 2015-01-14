孟加拉反政府示威者火烧公交车 四人丧生

路透达卡1月14日（记者 Serajul Quadir） - 孟加拉反政府示威者周三向挤满乘客的公交车投掷汽油弹，4名乘客惨遭烧死，至此蔓延全国的抗议活动已经导致18人死亡。

孟加拉数十年来始终未能摆脱政治乱局，最新的这场危机始于1月5日，也就是去年有争议的大选一周年的日子。

主要反对党孟加拉民族主义党(BNP)呼吁继续封路活动，以迫使现政府举行看守内阁监督下的新大选。BNP抵制了去年的大选。

警方表示，8名学生活动人士因周三的公交车纵火案被捕。

警官Rabiul Alam告诉路透，这辆公交车上当时有50人，其中10人仍生命垂危。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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