孟加拉反政府示威者火烧公交车 四人丧生

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透达卡1月14日（记者 Serajul Quadir） - 孟加拉反政府示威者周三向挤满乘客的公交车投掷汽油弹，4名乘客惨遭烧死，至此蔓延全国的抗议活动已经导致18人死亡。
孟加拉数十年来始终未能摆脱政治乱局，最新的这场危机始于1月5日，也就是去年有争议的大选一周年的日子。
主要反对党孟加拉民族主义党(BNP)呼吁继续封路活动，以迫使现政府举行看守内阁监督下的新大选。BNP抵制了去年的大选。
警方表示，8名学生活动人士因周三的公交车纵火案被捕。
警官Rabiul Alam告诉路透，这辆公交车上当时有50人，其中10人仍生命垂危。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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