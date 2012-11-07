孟加拉湾发生沉船事故 近百人失踪

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透孟加拉科克斯巴扎尔11月7日电---孟加拉边防部队军官称，一艘载有110人、从缅甸出发驶往马来西亚的船只周三在孟加拉湾沉没，近百人失踪。船上为孟加拉和罗辛亚穆斯林。
边防部队的Mohammad Jahid中校在接受路透电话采访时表示，该船沉没于波涛汹涌的大海中。他说，12人获救，搜救行动还在继续。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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