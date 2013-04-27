孟加拉国大楼倒塌遇难者升至340人 四人被逮捕（更新版）

（更新遇难者人数和两名工程师被捕）

路透达卡4月27日(记者 Serajul Quadir/Ruma Paul) - 孟加拉倒塌大楼中制衣厂的老板及大楼建设相关的两名工程师周六被捕，这起事故的死亡人数也上升至340人，愤怒的员工走上首都达卡街头进行抗议。

这幢大楼的所有者依然在逃。警方表示，仍有可能多达900人失踪。

警方称，为了迫使他自首，他的两名亲属已被拘捕，机场和边防机构已经收到通缉令，防止他逃离孟加拉。

官员表示，这幢名为Rana Plaza的大楼属于未取得建筑许可的非法建筑，尽管此前一天已发出安全警告，员工周三仍被允许在事发当天继续入内工作。

达卡郊区警察局局长Habibur Rahman表示，与这幢大楼建设相关的两名工程师也于周六早些时候在家中被捕。他表示，大楼周二出现裂缝后，这两名工程师打消了应禁止大楼对外开放的警告，因而遭到逮捕。

这幢大楼中五家制衣厂中最大一家New Wave Style的老板及管理者在当天晚上已向孟加拉制衣行业协会自首，他们已被移交给警方。

该工厂位于大楼内的上部楼层，官员称这些上部楼层是非法增建的。很多欧洲和北美的零售商均为这家工厂的客户。

孟家拉内政部官员Shamsul Huq表示：“包括设计师、工程师、建筑商等在内一切与修建该建筑有关的人都将被逮捕。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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