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时事要闻 | 2013年 4月 24日 星期三 14:10 BJT

孟加拉国一幢大楼倒塌 至少25人丧生--Ntv电视台

路透达卡4月24日 - Ntv电视台新闻频道报道称，孟加拉国首都达卡郊区的一幢八层大楼周三倒塌，造成至少25人死亡，500多人受伤。这幢大厦内有数家制衣厂和一家购物中心。

事发地点位于距离达卡30公里之外的Savar，是一幢名为Rana Plaza的大楼。该地区警察局负责人Mohammad Asaduzzaman告诉路透，消防员和军队正在营救被困人员。

他说，事发前一天大楼出现一道裂缝，但工厂老板似乎没有理会不要允许工人进入楼内的警告。

多年来，孟加拉国制衣行业持续遭受火灾及其它事故的影响。去年11月，达卡郊外一工厂火灾导致112名工人丧生。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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