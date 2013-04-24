孟加拉国一幢大楼倒塌 至少25人丧生--Ntv电视台

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透达卡4月24日 - Ntv电视台新闻频道报道称，孟加拉国首都达卡郊区的一幢八层大楼周三倒塌，造成至少25人死亡，500多人受伤。这幢大厦内有数家制衣厂和一家购物中心。
事发地点位于距离达卡30公里之外的Savar，是一幢名为Rana Plaza的大楼。该地区警察局负责人Mohammad Asaduzzaman告诉路透，消防员和军队正在营救被困人员。
他说，事发前一天大楼出现一道裂缝，但工厂老板似乎没有理会不要允许工人进入楼内的警告。
多年来，孟加拉国制衣行业持续遭受火灾及其它事故的影响。去年11月，达卡郊外一工厂火灾导致112名工人丧生。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
================== 今日重要政经消息================= 4月11日（周二） 国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公众假期。 *中兴通讯公布首季业绩。 4月18日（周二） 山东
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。