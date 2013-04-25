孟加拉大楼倒塌遇难者升至175人

路透达卡4月25日(记者 Serajul Quadir/Ruma Paul) - 孟加拉国一幢八层大楼倒塌已经造成至少175人死亡，其中多数是女性，逾千人受伤。负责营救被困人员的救援人员周四表示，还有更多人被困倒塌大楼的废墟中。

此次灾难或有损孟加拉作为低成本产品来源国的声誉，并引起采购这些产品的欧美企业的关注。

救援人员继续从废墟中搜寻幸存者。事发地点位于距达卡30公里之外的Savar，一幢名为Rana Plaza的大楼周三坍塌。

达卡警察局长Habibur Rahman对路透表示：“还有很多人被困在废墟中，死亡人数可能会继续上升。”

Rahman表示，达卡城市发展部门周四就建筑质量起诉了大楼所有人，并针对人员死亡起诉了大楼所有人和五家制衣厂。

孟加拉国成衣制造出口协会(BGMEA)主席Mohammad Atiqul Islam表示，事发当天有3,122名员工在工厂中。他说，当地官员称，大楼裂缝早在事发前一天就被发现。

他说：“我们要求制衣厂老板停业。”但大楼的所有者对楼中五家制衣厂的老板说，这些裂缝不要紧。“在得到大楼所有者放行的信号后，制衣厂继续开工。”

但警官Mohammad Asaduzzaman称，在周二发现裂缝后，工厂老板似乎没有理会不允许工人进入楼内的警告。(完)

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。