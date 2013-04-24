孟加拉国大楼倒塌 至少76人遇难

4月24日，在距离孟加拉国首都达卡30公里之外的Savar，一幢名为Rana Plaza的大楼倒塌，人们在营救瓦砾里的制衣厂工人。 REUTERS/Andrew Biraj

路透达卡4月24日 - 孟加拉国官员称，首都达卡郊区一幢八层大楼周三倒塌，造成70多人死亡，数百人受伤。这幢大厦内有数家制衣厂和一家购物中心。

事发地点位于距离达卡30公里之外的Savar，是一幢名为Rana Plaza的大楼。消防员和军队整个上午都在紧张地营救被困人员。

一名消防员对路透表示，大楼倒塌时楼内约有2,000人。

多年来，孟加拉国制衣行业多次遭受火灾及其它事故的影响。去年11月，达卡郊外一工厂火灾导致112名工人丧生。

“看起来好像发生了地震。”一名居民说道。事故现场一片狼藉，救护车穿行在众多工人和受困者家属形成的人群中。

“我正在三楼工作，突然听到了巨响，但是不知道发生了什么。我赶紧跑，头被什么东西撞了一下。”制衣厂工人Sohra Begum说道。

孟加拉国卫生部长M.M. Niazuddin对路透表示，至少76人已确认死亡。另有一名官员表示，数百名伤员正在接受救治。

该地区警察局负责人Mohammad Asaduzzaman称，事发前一天大楼出现一道裂缝，但工厂老板似乎没有理会不要允许工人进入楼内的警告。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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