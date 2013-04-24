孟加拉国大楼倒塌 至少76人遇难

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透达卡4月24日 - 孟加拉国官员称，首都达卡郊区一幢八层大楼周三倒塌，造成70多人死亡，数百人受伤。这幢大厦内有数家制衣厂和一家购物中心。
事发地点位于距离达卡30公里之外的Savar，是一幢名为Rana Plaza的大楼。消防员和军队整个上午都在紧张地营救被困人员。
一名消防员对路透表示，大楼倒塌时楼内约有2,000人。
多年来，孟加拉国制衣行业多次遭受火灾及其它事故的影响。去年11月，达卡郊外一工厂火灾导致112名工人丧生。
“看起来好像发生了地震。”一名居民说道。事故现场一片狼藉，救护车穿行在众多工人和受困者家属形成的人群中。
“我正在三楼工作，突然听到了巨响，但是不知道发生了什么。我赶紧跑，头被什么东西撞了一下。”制衣厂工人Sohra Begum说道。
孟加拉国卫生部长M.M. Niazuddin对路透表示，至少76人已确认死亡。另有一名官员表示，数百名伤员正在接受救治。
该地区警察局负责人Mohammad Asaduzzaman称，事发前一天大楼出现一道裂缝，但工厂老板似乎没有理会不要允许工人进入楼内的警告。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。