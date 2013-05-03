孟加拉国大楼倒塌遇难人数超过500

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透达卡5月3日（记者 Ruma Paul） - 孟加拉警方逮捕了达卡郊区大楼倒塌事件发生前一天发出预警的工程师Adbur Razzak，此前警方已经逮捕了八人。
截止到周五，在这栋八层大楼倒塌事件中发现的遇难人数已经升至501人，很多家属仍聚集在废墟现场，还有很多人失踪。
工程师Razzak在事发前一天被大楼的所有者叫到现场，当时楼房的混凝土支柱出现了裂缝。
据当地媒体在事发前几小时的报道，尽管Razzak警告这栋大楼不安全，仍有数千名工人，其中多数为女性，在事发当天上午被派回大楼内的上部楼层工作。
警方称，逮捕Razzak是原因他参与了大楼最初的建造工作。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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