孟加拉国大楼倒塌已致273人死亡 员工要求严惩厂主

路透达卡4月26日(记者 Serajul Quadir/Ruma Paul) - 孟加拉国官员周四表示，日前倒塌的一座八层大楼尽管在事故发生前已有安全警示，但员工还是被要求继续工作。周五该事故死亡人数已上升至273，被困于废墟中的人数未知。

幸存者称，大楼倒塌前出现一声巨响并伴有震动。大楼内多数员工是女性。达卡区警察局长Habibur Rahman表示，过去两天中约有2千人获救。

周三发生的这场灾难令外界的注意力再次聚焦到西方知名品牌上，他们将孟加拉国视为一个低成本产品的来源地。包括英国零售商普里马克(Primark)和加拿大罗布劳(Loblaw）等欧洲和北美的连锁品牌均表示，他们的供货商就位于这幢大楼内。

22岁的员工Shirin Akhter说：“我当时以为发生了地震。”她所在的工厂位于大楼六层。Akhter获救前被困废墟中超过24小时。她说自己月薪仅有38美元。

第二天晚上，当地居民借助手电筒，用铁锹和双手寻找废墟下的幸存者和遇难者遗体。

他们将瓶装水和食物扔给被困在废墟中呼唤救援的人。周四晚，救援人员打通了一个洞，将房中的41人救出。但事故死亡人数还是每天在上升。

遇难者亲属则在众多死难者遗体中辨识找寻自己的亲人。目前已有逾千人受伤。

警方称，大楼业主Mohammed Sohel Rana在周二被告知楼内危险的裂缝。Rana也是当地一名政客。

行业官员称，大楼内一家银行周三因安全警告而关门，而楼内五家制衣厂则告知员工并无危险。警方表示，Rana目前在逃。

孟加拉国成衣制造商与出口商协会(BGMEA)主席Mohammad Atiqul Islam表示“我们曾要求制衣厂老板停业。”但事发当天，楼内仍有3,122名员工。

救援人员Mizanur Rahman表示：“仍有不明数量的人员被困，我们不能肯定能把他们全部活着救上来。我们有点失去希望了。”

电视台画面显示，有逾千名纺织工人周四包围了BGMEA办公楼，投掷石块并与防暴警察发生冲突。工人要求所有的制衣厂都必须关闭，厂主都必须因事故受到重罚。

全国制衣工人联合会(National Garment Workers' Federation)的Amirul Haque Amin在声明中表示：“如果跨国公司、各国政府和厂主能把员工的安全当回事，这些工人的遇难就会避免。相反，遇难者的家属必须忍受这一悲剧带来的可怕后果。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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